  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержанного в январе мужчину изобличили в неоднократном развращении 5-летней девочки
Сегодня, 8:37
151
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Задержанного в январе мужчину изобличили в неоднократном развращении 5-летней девочки

0 0

Мужчина задержали 21 января по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту совращения малолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника из правоохранительных органов.

Еще 21 января 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что 23 декабря 2020 года в период с 18:00 до 19:00 в помещении "Казачьи бани" А. 1958 года рождения совершил развратные действия в отношении М., 2006 года рождения. Было возбуждено уголовное дело.

Уже 31 августа в условиях СИЗО также было установлено, что А. в неустановленный период времени неоднократно совершал развратные действия в отношении М. Возбуждены новые уголовные дела.

Задержанного в 2020 году мужчину изобличили в сексуальных преступлениях в отношении трех школьниц.

Фото: Piter.tv

Теги: несовершеннолетняя, развращение
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии