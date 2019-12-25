Неизвестная совершила развратные действия в чат-рулетке в отношении 15-летнего жителя Коммунар

В полицию обратилась мама несовершеннолетнего.

Несовершеннолетний житель Коммунар подвергся развратным действиям в интернет-чате "Рулетка". Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина, проживающая в городе Коммунар Гатчинского района. Она сообщила, что 22 сентября около 14:00 неизвестная, зарегистрированная на сайте "ВКонтакте" как "Алина Тихонова", через интернет-чат "Рулетка" совершила развратные действия в отношении её 15-летнего сына.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец обвинил брата в изнасиловании его дочери 5-7 лет назад.

Фото: pexels