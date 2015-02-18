Житель Петербурга развращал в соцсети 11-летнюю девочку

Сама пострадавшая живёт в Саранске.

Жителя Петербурга подозревают в педофилии. Как рассказало АН "Оперативное прикрытие", мужчина переписывался на интимные темы с девочкой из Саранска.

В сентябре правоохранители получили информацию о том, что неизвестный в Приморском районе Петербурга в соцсети совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки из Саранска. Туда выезжали петербургские оперативники, которые опросили ребенка в присутствии законного представителя.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12 лет).

На Приморском проспекте 29 октября задержали подозреваемого – 27-летнего уроженца Якутии, проживающего в Петербурге. Он признался в совершенном преступлении. У него в квартире изъяты два мобильных телефона, ноутбук, компьютер и три жестких диска.

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Фото: Piter.tv