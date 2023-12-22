В ночь на 25 января в Петербурге разведут мосты

Указанный график разводки является предварительным. Время может быть изменено.

В Петербурге в ночь с 24 на 25 января будет выполнена разводка четырех мостов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Мосты разводятся по следующему графику:

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Дворцовый мост: с 01:10 до 04:55

Благовещенский мост: с 01:25 до 05:00

В это время переправы разведут для пропуска ледокола. Указанный график разводки является предварительным. Время может быть изменено.

Также стало известно, что с 26 января ограничат проезд по бульвару Алексея Толстого. Изменения на дороге связаны с работами по реконструкции инженерных сетей. Проезд откроют полностью 29 февраля.

Фото: Telegram / Дороги, мосты и метро Петербурга