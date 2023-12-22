С 26 января ограничат проезд по бульвару Алексея Толстого

Проезд откроют полностью 29 февраля.

В Пушкине с 26 января введут ограничения на дороге. На бульваре Алексея Толстого закрывается движение по нечетной стороне в направлении от Железнодорожной улицы к Школьной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Изменения на дороге связаны с работами по реконструкции инженерных сетей. Проезд откроют полностью 29 февраля.

Водителей просят объезжать данный участок по Оранжерейной улице, Ленинградской улице, Железнодорожной улице, улице Генерала Хазова, Школьной улице.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ