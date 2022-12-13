Ночью 8 апреля разведут Дворцовый и Благовещенский мосты

Также будет закрыт Биржевой мост.

"Мостотрест" проведет дополнительную техразводку ночью 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба эксплуатационной организации

С 01:10 до 04:55 будет разведён Дворцовый мост, с 01:25 до 05:00 – Благовещенский. Переправы разводятся без промежуточных наводок. Также с 01:00 до 05:45 будет закрыт Биржевой мост, где продолжаются работы на гидравлическом приводе.

Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках обозначенного промежутка, но не обязательно в указанное время.

Ночью 10 апреля в Северной столице стартует навигационный период и начинается разводка мостов. По постоянному графику будут разводиться мосты на Неве. С 20 апреля – и переправы на Большой Невке.

Фото: Мостотрест