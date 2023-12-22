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Ночью 19 марта в Петербурге разведут два моста
Сегодня, 19:36
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Ночью 19 марта в Петербурге разведут два моста

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Всего проведут более 60 технических разводок.

В ночь с 18 на 19 марта в Петербурге состоится разводка двух мостов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Для профилактических работ разведут мост Александра Невского и Дворцовый мост. Первый из них будет разведен с 02:20 до 05:10, а второй – с 01:10 до 04:55.

Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках обозначенного временного промежутка, но не обязательно займет все указанное время.

Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Для проверки готовности мостов к навигации 11 марта стартовал период технических разводок, которые перекинуты через Неву и Малую Неву. Навигационный период в Петербурге начнется 10 апреля и завершится 30 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что подрядчик на строительство Большого Смоленского моста определен. 

Фото: прес-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: мосты петербурга, технические разводки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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