Моста через реку Свирь в Ленобласти разведут 8 октября

В течение двух часов автомобильное движение полностью перекроют.

В четверг, 8 октября, мост через реку Свирь у Лодейного Поля в Ленобласти разведут на два часа. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", разводка назначена на период с 8.50 до 10.50, в это время движение автомобилей полностью перекроется.

Отмечается, что мост разведут для прохода вниз по реке яхты "Петр-1". Напомним, мост располагается на 236 километре автодороги Р-21 "Кола", соединяющей Петербург и границу с Королевством Норвегия.

Также мы сообщали, что Каменногорский мост не закроют.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"