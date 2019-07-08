Моста через реку Свирь в Ленобласти разведут 8 октября

В четверг, 8 октября, мост через реку Свирь у Лодейного Поля в Ленобласти разведут на два часа. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", разводка назначена на период с 8.50 до 10.50, в это время движение автомобилей полностью перекроется.
Отмечается, что мост разведут для прохода вниз по реке яхты "Петр-1". Напомним, мост располагается на 236 километре автодороги Р-21 "Кола", соединяющей Петербург и границу с Королевством Норвегия.
Также мы сообщали, что Каменногорский мост не закроют.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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