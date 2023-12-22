С 23 на 24 января состоится разводка мостов по Неве и Большой Неве

Мосты проводят в связи с проходом двух ледоколов.

В связи с проходом двух ледоколов в ночь с 23 на 24 января будут разведены мосты по Неве и Большой Неве. Об этом сообщила пресс-служба CПб ГБУ "Мостотрест".

Мосты разводятся по следующему графику:

– Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

– Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

– Литейный мост: с 01:40 до 04:45

– Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

– Дворцовый мост: с 01:10 до 04:55

– Благовещенский мост: с 01:25 до 05:00

Указанный график разводки является предварительным. Время может быть изменено.

Также в Петербурге специалисты приступили к ответственному этапу возведения моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Здесь начался монтаж пролетного строения. На устроенные ранее опоры установлены пять балок общим весом 92 тонны.

Фото: ВКонтакте/ CПб ГБУ "Мостотрест"