На трассе "Кола" 29 июня разведут Ладожский мост

Перекрытие составит 45 минут.

На автомобильной дороге Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 29 июня 2023 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке барже-буксирного состава "Ваня Коммунист" + "ВЭШ №31004" + "ВЭШ №31005" с максимальным высотным габаритом 18 метров будет производиться разводка моста через Неву на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Проезд по дамбе на КАД полностью перекроют в День ВМФ.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"