На трассе "Кола" 29 июня разведут Ладожский мост

На автомобильной дороге Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 29 июня 2023 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке барже-буксирного состава "Ваня Коммунист" + "ВЭШ №31004" + "ВЭШ №31005" с максимальным высотным габаритом 18 метров будет производиться разводка моста через Неву на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".
ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
Проезд по дамбе на КАД полностью перекроют в День ВМФ.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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