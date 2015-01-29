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Ответственный за использование набережных в Петербурге задержан за взятку

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Задержание подозреваемого состоялось во вторник при получении первой части взятки в сумме 630 000 рублей.

В Петербурге задержан начальник отдела управления имуществом организации, занимающейся контролем соблюдения правил эксплуатации набережных, подозреваемый в попытке получения взятки. Информация предоставлена пресс-службой Следственного комитета РФ по городу.

Следствием установлено, что 12 марта подозреваемый, находясь на Невском проспекте, предложил предпринимателю, работающему в сфере водных перевозок, заплатить взятку в размере 1 260 000 рублей за период навигации до ноября 2025 года. Взамен он обещал не обнаруживать нарушений в использовании участка набережной Канала Грибоедова и освободить предпринимателя от финансовой ответственности за несанкционированное использование набережной.

Задержание подозреваемого состоялось во вторник при получении первой части взятки в сумме 630 000 рублей. Ему предъявлены обвинения, решается вопрос о мере пресечения.

 Ранее мы сообщили о том, что бывший капитан полиции Петербурга отправлен в ИК по обвинению в получении взяток.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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