Эксплуатационную маркировку в МО "Коломяги" наносят холодным пластиком

На территории муниципального образования "Коломяги" в Приморском районе эксплуатационную маркировку наносят холодным пластиком. Об этом рассказали 28 мая в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Местная администрация летом 2024 года стала первой и пока единственной, кто официально нанес во дворах такую маркировку. Тестовая версия из авиационной краски не оправдала ожидания, поэтому применили новый метод нанесения в жилом комплексе "Шуваловский".
Холодный пластик обладает лучшей адгезией, быстро сохнет и долго не стирается. Для водителей такая маркировка будет более заметной, и они не будут парковать автомобили на ней, делая двор удобнее для всех.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
На маркировке с момента введения ответственности за это нарушение выявили свыше 300 машин. Штраф составляет 3 тыс. рублей для физических лиц и 150 тыс. рублей – для юридических.
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Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
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