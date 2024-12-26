Эксплуатационную маркировку в МО "Коломяги" наносят холодным пластиком

Тестовая версия из авиационной краски не оправдала ожидания, поэтому применили новый метод нанесения в ЖК "Шуваловский".

На территории муниципального образования "Коломяги" в Приморском районе эксплуатационную маркировку наносят холодным пластиком. Об этом рассказали 28 мая в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Местная администрация летом 2024 года стала первой и пока единственной, кто официально нанес во дворах такую маркировку. Тестовая версия из авиационной краски не оправдала ожидания, поэтому применили новый метод нанесения в жилом комплексе "Шуваловский".

Холодный пластик обладает лучшей адгезией, быстро сохнет и долго не стирается. Для водителей такая маркировка будет более заметной, и они не будут парковать автомобили на ней, делая двор удобнее для всех. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

На маркировке с момента введения ответственности за это нарушение выявили свыше 300 машин. Штраф составляет 3 тыс. рублей для физических лиц и 150 тыс. рублей – для юридических.

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Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга