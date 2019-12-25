На Васильевском острове неизвестные украли коробку с товаром и угрожали сотруднику оружием

Приметы преступников: один из них в очках, одет в серую куртку; второму на вид 35-37 лет, плотного телосложения, в черной куртке.

На Васильевском острове неизвестные приставили пистолет к голове сотрудника продуктового магазина. Он попытался им помешать совершить кражу. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 28 декабря двое неизвестных вошли на дворовую территорию магазина, где производилась разгрузка товара. Они взяли одну из коробок (не установлено с чем). После того, как сотрудник магазина попытался задержать неизвестных мужчин, один из них приставил к его голове предмет, похожий на пистолет. После чего злоумышленники с места происшествия скрылись.

Приметы преступников: один из них в очках, одет в серую куртку; второму на вид 35-37 лет, плотного телосложения, в черной куртке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 14 млн рублей.

Фото: Piter.tv