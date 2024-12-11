Полиция разыскивает водителя, разбившего окно автобуса на проспекте Просвещения

Водитель автобуса не запомнил ни марку, ни номер машины.

Полиция Выборгского района разыскивает водителя, повредившего окно рейсового автобуса. Инцидент произошел 7 февраля в 17:17 на пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автобуса сообщил в полицию, что во время дорожного конфликта неизвестный разбил водительское стекло его транспортного средства и скрылся на автомобиле. Водитель автобуса не смог запомнить ни марку, ни номер автомобиля скрывшегося участника конфликта.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры по розыску подозреваемого.

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