В автобусе на Вишерской улице житель Шушар распылил "перцовку"

К медикам никто из пассажиров не обращался, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В автобусе №190 в Шушарах местный житель распылил содержимое перцового баллончика на пассажиров. Его задержали, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел ночью 25 марта на Вишерской улице. В отдел полицейские забрали 54-летнего мужчину, который состоит на учете в ПНД, он доставлен в психиатрическое отделение больницы. К медикам никто из пассажиров не обращался, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемого в 2006 году арестовывали по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), однако по решению суда его отпустили с применением меры медицинского характера.

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Фото: Piter.TV