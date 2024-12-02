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В автобусе на Вишерской улице житель Шушар распылил "перцовку"
Сегодня, 8:15
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В автобусе на Вишерской улице житель Шушар распылил "перцовку"

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К медикам никто из пассажиров не обращался, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В автобусе №190 в Шушарах местный житель распылил содержимое перцового баллончика на пассажиров. Его задержали, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел ночью 25 марта на Вишерской улице. В отдел полицейские забрали 54-летнего мужчину, который состоит на учете в ПНД, он доставлен в психиатрическое отделение больницы. К медикам никто из пассажиров не обращался, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Подозреваемого в 2006 году арестовывали по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), однако по решению суда его отпустили с применением меры медицинского характера.

Ранее на Piter.TV: рейсовый автобус протаранил машину на заправке Пулковского шоссе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вишерская улица, перцовый баллончик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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