Православные христиане встречают Радоницу 11 мая

Во вторник, 11 мая, православные христиане встречают Радоницу или Радуницу, известную также как родительский день. На девятый день после Пасхи христиане традиционно вспоминают усопших и молятся о них.
Как заведено в Русской православной церкви, в день поминовения верующие могут разделить с умершими близкими великую радость воскресения Христова после самого светлого праздника Пасхи. Всю пасхальную неделю и Фомино воскресенье в церквях запрещены богослужения, зато в Радоницу совершается полная панихида с пасхальными песнопениями.
Название важного для христиан дня происходит от слова "радость": верующие радуются празднику Пасхи и рождению своих умерших родных в другую, вечную, жизнь. В родительский день принято приходить в храм на литургию и панихиду, затем посещать кладбища, наводить порядок на могилах и молиться об усопших. Некоторые из петербургских храмов, например, Федоровский собор, 11 мая провели онлайн-трансляции божественной литургии для тех, кто не смог прийти сам.
Известно, что Церковь осуждает ставшие привычными обычаи родительского дня, например, поминовение родных алкоголем и оставление на могилах еды. Священнослужители считают неприемлемыми стакан водки, черный хлеб и пасхальные яйца на могилах, поскольку традиция имеет языческие корни. Главной необходимостью умерших священники признают только усердную молитву живых родственников, а также милостыню, подаваемую за них. Еду же можно раздать нищим или отнести в храм.
Россияне, далекие от церкви, не пропускают родительские дни уже по давней сложившейся традиции – как и верующие, они ездят на кладбища, убирают на могилах родных и вспоминают их в небольшом семейном кругу.
Во вторник перевозчики позаботились о петербуржцах и запустили больше автобусов и троллейбусов к кладбищам.
Фото: Piter.TV
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