Православные христиане встречают Радоницу 11 мая

Девятый день после Пасхи известен также как родительский день.

Во вторник, 11 мая, православные христиане встречают Радоницу или Радуницу, известную также как родительский день. На девятый день после Пасхи христиане традиционно вспоминают усопших и молятся о них.

Как заведено в Русской православной церкви, в день поминовения верующие могут разделить с умершими близкими великую радость воскресения Христова после самого светлого праздника Пасхи. Всю пасхальную неделю и Фомино воскресенье в церквях запрещены богослужения, зато в Радоницу совершается полная панихида с пасхальными песнопениями.

Название важного для христиан дня происходит от слова "радость": верующие радуются празднику Пасхи и рождению своих умерших родных в другую, вечную, жизнь. В родительский день принято приходить в храм на литургию и панихиду, затем посещать кладбища, наводить порядок на могилах и молиться об усопших. Некоторые из петербургских храмов, например, Федоровский собор, 11 мая провели онлайн-трансляции божественной литургии для тех, кто не смог прийти сам.

Известно, что Церковь осуждает ставшие привычными обычаи родительского дня, например, поминовение родных алкоголем и оставление на могилах еды. Священнослужители считают неприемлемыми стакан водки, черный хлеб и пасхальные яйца на могилах, поскольку традиция имеет языческие корни. Главной необходимостью умерших священники признают только усердную молитву живых родственников, а также милостыню, подаваемую за них. Еду же можно раздать нищим или отнести в храм.

Россияне, далекие от церкви, не пропускают родительские дни уже по давней сложившейся традиции – как и верующие, они ездят на кладбища, убирают на могилах родных и вспоминают их в небольшом семейном кругу.

Во вторник перевозчики позаботились о петербуржцах и запустили больше автобусов и троллейбусов к кладбищам.

Фото: Piter.TV