Работу "Книжных аллей" на Малой Конюшенной продлили

На этих выходных в Северной столице стартует проект "Театральный Петербург".

Власти Петербурга решили продлить работу Книжный аллей — книжного городка с мероприятиями. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Вместо 11 сентября аллеи на Малой Конюшенной закроются 25 сентября.

Кроме уже полюбившихся гостям кинопоказов и творческих встреч с современными авторами с 27 августа по 17 сентября каждую субботу на сцене Малой Конюшенной в рамках программы "Театральный Петербург" лучшие коллективы города представят свои визитные карточки для зрителей. Борис Пиотровский.

В мероприятии примут участие 20 театров. Они представят короткие номера, в которых соединят классическую литературу и современное театральное искусство.

В первый день, 27 августа, ожидаются выступления театра "МимИГРАнты", "Алеко", "Монпрезир", "Мастерская", театра-студии "Горошины", Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на территории закрытого Музея стрит-арта проведут фестиваль "Уличный художник".

Фото: ВКонтакте / Книжные аллеи