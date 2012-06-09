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Вход на станцию метро "Адмиралтейская" открыли, но ограничили поток
Сегодня, 11:30
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Вход на станцию метро "Адмиралтейская" открыли, но ограничили поток

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Станция не работала на вход два часа.

Станция метро "Адмиралтейская" работает с ограничениями на вход из-за большого количества пассажиров. Об этом в 11:30 сообщила пресс-служба городской подземки.

С 08:30 до 11:15 станция была и вовсе закрыта на вход, работала только на выход. Это связано с проведением Парада Победы на Дворцовой площади. На данный момент он завершился. 

Кроме того, сообщалось о закрытии на вход второго вестибюля станции "Невский проспект" (у набережной канала Грибоедова). 

До 18:00 движение по Невскому проспекту будет перекрыто. В 14:30 по нему проедут ветераны на ретромашинах, а в 15:00 стартует акция "Бессмертный полк".  

Фото: Piter.tv

Теги: адмиралтейская, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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