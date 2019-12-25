В Петербурге аэропорт Пулково работает в штатном режиме

Пулково продолжает бесперебойно обслуживать авиакомпании и их пассажиров.

Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".

В настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов, в ближайшее время их ждут в Петербурге.

Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. ООО "Воздушные ворота Северной Столицы"

Пулково продолжает бесперебойно обслуживать авиакомпании и их пассажиров.

Накануне непогода отменила рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Петербургом. По данным "Аэрофлота", пассажиры могут переоформить билеты на другие даты или сделать вынужденный возврат по месту приобретения без дополнительной платы.

Фото: Piter.tv