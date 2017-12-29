В Пулково из-за погоды возможны кратковременные задержки

Пассажиров также просят учитывать сложную дорожную обстановку.

В Петербурге прогнозируются сложные метеоусловия и сильный снегопад. Пулково также работает в сложных метеоусловиях, поэтому возможны задержки в расписании. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. Возможные задержки являются кратковременными и на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют. Пулково

Пассажиров также просят учитывать сложную дорожную обстановку и выезжать заранее в аэропорт. В целом, Пулково продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров.

Напоминаем, в Петербурге "желтый" уровень погодной опасности объявлен почти на сутки.

Фото: Piter.tv