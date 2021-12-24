Петербуржцам рассказали о графике работы медиков в период новогодних праздников

Стало известно, как в Петербурге в период новогодних праздников будут работать больницы, травмпункты и врачи узкого профиля. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал зампредседателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов.
В круглосуточном режиме работать продолжит скорая помощь. Травмпункты будут работать в своем обычном режиме. Также в поликлиниках будут функционировать кабинеты неотложной медицинской помощи.
Узкие специалисты также будут работать, но в сокращённом режиме.
Фото: Piter.tv
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