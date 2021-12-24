Петербуржцам рассказали о графике работы медиков в период новогодних праздников

В круглосуточном режиме работать продолжит скорая помощь.

Стало известно, как в Петербурге в период новогодних праздников будут работать больницы, травмпункты и врачи узкого профиля. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал зампредседателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов.

В круглосуточном режиме работать продолжит скорая помощь. Травмпункты будут работать в своем обычном режиме. Также в поликлиниках будут функционировать кабинеты неотложной медицинской помощи.

Узкие специалисты также будут работать, но в сокращённом режиме.

Фото: Piter.tv