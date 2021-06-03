За неделю в Петербурге собрали свыше 27,6 тонн опасных отходов

На утилизацию и обезвреживание отправлены более 21,2 тонны автомобильных покрышек.

С 28 октября по 3 ноября аварийные экологические службы Петербурга приняли 367 сообщений от горожан по вопросам экологической безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Специалисты экологической аварийной службы "Экострой" выполнили 31 выезд, из них 27 – для проведения обследования после ликвидации аварийных ситуаций, один – связанный с ртутными загрязнениями и три – на иные химические загрязнения. Было собрано 550 килограммов нефтесодержащих отходов.

Сотрудники ГКУ "Пиларн" девять раз выезжали по информации о загрязнении акваторий водных объектов Петербурга нефтепродуктами. По всем адресам проведен визуальный мониторинг.

Кроме того, свыше 27,6 тонн опасных отходов приняли специалисты от жителей Северной столицы в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. На утилизацию и обезвреживание отправлены более 21,2 тонны автомобильных покрышек, 1,9 тонн бытовой и оргтехники, в том числе – картриджей и индивидуальных испарителей, почти 1,9 тонн батареек и аккумуляторов, 723 килограмма люминесцентных и 127 килограммов светодиодных ламп, 329 килограммов просроченных лекарственных препаратов и 13 килограммов термометров.

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36 (круглосуточно). Пресс-служба Смольного

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга