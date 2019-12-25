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На Ленинском проспекте на стройке с высоты 5 этажа сорвался рабочий
Сегодня, 8:28
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На Ленинском проспекте на стройке с высоты 5 этажа сорвался рабочий

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Труп 45-летнего гражданина Узбекистана направлен в морг.

На юго-западе Санкт-Петербурга рабочий сорвался с 5 этажа на стройке. Об этом рассказали в "Оперативном прикрытии".

Около трёх часов дня 7 апреля в полицию позвонил прораб и вызвал на стройку правоохранителей. По его словам, со строящегося здания на углу Ленинского проспекта и проспекта Патриотов сорвался рабочий. На месте происшествия был обнаружен труп 45-летнего гражданина Узбекистана. По предварительным данным, иностранец выпал из окна 5-го этажа на козырек 1-го этажа при строительстве жилого комплекса из-за нарушения правил техники безопасности.

Труп направлен в морг. Видеонаблюдение отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее постоялица отеля на Садовой улице в Петербурге выпала из окна второго этажа. Женщина находится в больнице.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: падение из окна, стройка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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