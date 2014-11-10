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Возбуждено уголовное дело после гибели строителя в Новоселье
Сегодня, 13:43
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Возбуждено уголовное дело после гибели строителя в Новоселье

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Он при выполнении работ потерял равновесие и упал с высоты 8 метров.

В Ломоносовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту гибели 40-летнего рабочего на стройке в Новоселье. Об этом рассказали в СК по Ленинградской области.

Следствием установлено, что 22 сентября 2024 года потерпевший находился на строительной подмости на 2 этаже строящегося многоэтажного дома в Новоселье. Он занимался бетонированием отверстий. В какой-то момент он потерял равновесие и упал с высоты 8 метров. В результате падения пострадавший получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: новоселье, падение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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