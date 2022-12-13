"Пятёрочка выручает!": торговая сеть возвращается к легендарному слогану

"Пятёрочка" ко дню рождения торговой сети возвращает слоган "Пятёрочка выручает!", под которым компания работала с 2015 по 2021 год. Торговой сети 15 февраля исполняется 24 года.

Решение вернуться к прежнему слогану было принято, так как он наиболее точно учитывает контекст времени и отражает ключевые ценности бренда – низкие цены, удобство, широту ассортимента и атмосферу для гостей.

Сложная рыночная ситуация, снижение индекса потребительской уверенности и рост уровня стресса у россиян, которые продолжают активно экономить, все эти факторы обусловили обновление нашего CVP (customer value propostion – ценностное предложение). Покупатели активно ищут самые разные способы экономить – ждут скидки, переключаются на более дешевые товарные позиции, пробуют товары собственных торговых марок. Мы сегодня предлагаем покупателям действительно низкие цены, не снижая при этом высокое качество продуктов и сервиса. И этот смысл как нельзя лучше и точнее доносит наш предыдущий слоган, который гости всё ещё отлично помнят. Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу торговой сети "Пятёрочка"

Торговая сеть обещает выручить, когда гостям нужно собрать свою корзину по самой низкой цене, когда нет возможности тратить на покупки более получаса или вообще сходить в магазин, когда хочется просто находить все нужные товары в одном месте и совершать выгодный шопинг в приятной атмосфере.

Слоган "Пятёрочка выручает!" говорит и о деятельном участии торговой сети в социальных проектах. Среди них "Корзина доброты" – помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации и приютам для бездомных животных, "Островок безопасности" – помощь потерявшимся детям и пожилым людям, экологические инициативы, а также другие проекты, направленные на поддержку местных сообществ.

"Пятёрочка" не раз выручала гостей в самых сложных и важных жизненных ситуациях – в кризис, в пандемию. "Пятёрочка выручает!" – этот слоган, исполненный задорным детским голосом, знаком практически каждому, но, уверена, что в нынешних реалиях он зазвучит по-новому – как никогда актуально. Оксана Трофимова, директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети "Пятёрочка"

"Новый старый" слоган интегрируется во все рекламные и маркетинговые активности бренда. Также будет использован и прежний узнаваемый джингл, где детский голос поёт "Пятёрочка Выручает!".

Фото: торговая сеть Пятёрочка