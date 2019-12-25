"Пятёрочка" поздравила ветеранов с Днём Победы

Ветераны из семи регионов России получили праздничные продуктовые наборы.

Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с Фондом продовольствия "Русь", в рамках благотворительного проекта "Корзина доброты", поздравила с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной Войны и передала им продуктовые наборы.

В праздничные продуктовые наборы входят чай, масло подсолнечное, консервированный зелёный горошек, оливки, сухофрукты и набор конфет. В Петербурге волонтеры Фонда продовольствия "Русь" доставили ветеранам 1500 продуктовых наборов весом более 2,5 килограммов каждый.

В общей сложности 2600 продуктовых наборов получили ветераны из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Гурьевска, Краснодара, Крымска и Анапы. Общий вес продовольствия составил 6,7 тонн.

Ранее стало известно, что "Пятёрочка" поможет трудоустроиться попавшим в трудную ситуацию людям.

Фото: Пятёрочка