Пьяный петербуржец с ножницами украл у пожилой матери 3 тысячи рублей

Подозреваемый был задержан.

Пьяный петербуржец украл у своей матери-пенсионерки 3 тысячи рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 71-летняя пенсионерка, проживающая на Бухарестской улице. Она сообщила, что ее 32-летний сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножницами похитил у нее 3 000 рублей и с места скрылся.

Подозреваемый был задержан, составлен протокол об административном правонарушении. Также возбуждено уголовное дело.

Недавно в Петербурге позарившегося на золотые цепочки вора поймали через 20 минут.

Фото: pexels