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Пьяный пациент избил медика скорой на Лиговском проспекте
Сегодня, 9:50
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Пьяный пациент избил медика скорой на Лиговском проспекте

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У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясения мозга.

В Центральном районе Петербурга буйный пациент напал на медиков скорой. Об этом стало известно Piter.tv.

На Лиговском проспекте 33-летний мужчина 27 марта избил врача скорой помощи. На него составили административный протокол.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясения мозга. Также по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: Мужчину похитили и пытали в коммуналке из-за доли в квартире в Колпино.

Фото: Piter.tv

Теги: лиговский проспект, медик, скорая
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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