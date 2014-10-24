Пьяный пациент избил медика скорой на Лиговском проспекте

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясения мозга.

В Центральном районе Петербурга буйный пациент напал на медиков скорой. Об этом стало известно Piter.tv.

На Лиговском проспекте 33-летний мужчина 27 марта избил врача скорой помощи. На него составили административный протокол.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясения мозга. Также по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: Мужчину похитили и пытали в коммуналке из-за доли в квартире в Колпино.

Фото: Piter.tv