Пьяный петербуржец за три месяца дважды избил мать

Она была помещена в шоковую операционную.

На проспекте Славы пьяный петербуржец избил свою мать. Он причиняет вред своей матери уже не в первый раз. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 54-летняя женщина, которая сообщила, что её избил сын. Полицейскими оперативно был задержан 33-тений В., который в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил по голове и конечностям свою мать.

В больнице у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние в правой лобной доле, множественные ушибы и ссадины. Пострадавшая помещена в шоковую операционную и опросу не подлежит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В июле этого года В., используя две лыжи, сложенных вместе, причинил матери травмы средней тяжести. Дело передали в суд 28 июля, подозреваемый находится под обязательство о явке.

Ранее петербуржец в розовой куртке в магазине избил мужчину ложкой для обуви.

Фото: Piter.tv