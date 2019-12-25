Пьяный петербуржец за три месяца дважды избил мать

На проспекте Славы пьяный петербуржец избил свою мать. Он причиняет вред своей матери уже не в первый раз. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 54-летняя женщина, которая сообщила, что её избил сын. Полицейскими оперативно был задержан 33-тений В., который в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил по голове и конечностям свою мать.
В больнице у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние в правой лобной доле, множественные ушибы и ссадины. Пострадавшая помещена в шоковую операционную и опросу не подлежит.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В июле этого года В., используя две лыжи, сложенных вместе, причинил матери травмы средней тяжести. Дело передали в суд 28 июля, подозреваемый находится под обязательство о явке.
Ранее петербуржец в розовой куртке в магазине избил мужчину ложкой для обуви.
Фото: Piter.tv
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