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Пьяный мужчина приобнял за талию 12-летнюю школьницу в ТК на Балканской площади
Сегодня, 8:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный мужчина приобнял за талию 12-летнюю школьницу в ТК на Балканской площади

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На мужчину могут завести уголовное дело за то, что он приобнял за талию несовершеннолетнюю девушку в ТК "Балканский-2". Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 14 января в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в торговом центре на Балканской площади её 12-летнюю дочь приобнял за талию неизвестный мужчина.

Прибывшими полицейскими оперативно был задержан находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения 31-летний житель республики Дагестан.

В отношении подозреваемого составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), помещен в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петроградском районе отец приставал к дочке.

Фото: Piter.tv

 

Теги: балканская площадь, дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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