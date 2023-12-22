Пьяный мужчина приобнял за талию 12-летнюю школьницу в ТК на Балканской площади

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На мужчину могут завести уголовное дело за то, что он приобнял за талию несовершеннолетнюю девушку в ТК "Балканский-2". Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 14 января в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в торговом центре на Балканской площади её 12-летнюю дочь приобнял за талию неизвестный мужчина.

Прибывшими полицейскими оперативно был задержан находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения 31-летний житель республики Дагестан.

В отношении подозреваемого составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), помещен в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петроградском районе отец приставал к дочке.

Фото: Piter.tv