Ночью вблизи Синявино полицейские задержали пьяного автомобилиста

Уроженец Узбекистана убегал от стражей порядка со скоростью 200 км/ч.

Правоохранители в ночь на воскресенье, 5 декабря, устроили погоню по Московскому району Петербурга за выпившим мигрантом. Об этом сообщили очевидцы в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

Свой путь стражи порядка начали на Ленинском проспекте, когда увидели лихого водителя белого "Хендай Солярис". Мужчина отказался останавливаться по первому требованию и попытался скрыться. Легковушка выехала на КАД, а затем выехала на Мурманское шоссе. Вблизи Синявино гражданина Узбекистана удалось остановить.

Мигранта задержали и доставили в участок. Теперь его ждут административные разбирательства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Богатырском проспекте малыши катаются с горки вблизи проезжей части.

Фото: ВКонтакте, Дорожный инспектор