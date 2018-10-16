Видео: на Богатырском проспекте малыши катаются с горки вблизи проезжей части

Папы малышей "контролируют" ситуацию.

Петербуржцы "открыли" горку на Богатырском проспекте вблизи проезжей части. Об этом сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Они опубликовали видео, на котором можно заметить радостных дети, скатывающихся на ледянках с сугроба. Вблизи горки находится дорога, где ездят автомобили.

Папы "контролируют" ситуацию, пока счастливые малыши наслаждаются зимними забавами. В сети пользователи не понимают отношения родителей к ситуации. Участников видео ругают и просят одуматься.

Когда я была маленькой, у нас в поликлинике висел плакат, на котором был нарисован зайка на санках, несущийся с горки под машину...потом зайка с загипсованной ногой уже в больнице и строгая мама-зайчиха с водителем-ёжиком. Елена Донченко, комментатор в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Металлострое ребенок провалился под лед, когда скатился с горки.