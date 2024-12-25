Восьмилетняя девочка пострадала при катании с горки в Красногвардейском районе

Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

В Красногвардейском районе Петербурга ребенок пострадал, когда катался на горке.

По информации АН "Оперативное прикрытие", восьмилетнюю девочку госпитализировали в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса вечером 5 января. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Предварительно, на проспекте Ударников маленькая горожанка каталась со снежной горки на "ватрушке" и, упав, ударилась головой. Ее забрал дедушка, он и вызвал медиков.

Ранее мы рассказывали о том, что в больнице умер пожилой петербуржец, упавший на гололеде.

Фото: Piter.TV