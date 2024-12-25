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Восьмилетняя девочка пострадала при катании с горки в Красногвардейском районе
Сегодня, 12:07
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Восьмилетняя девочка пострадала при катании с горки в Красногвардейском районе

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Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. 

В Красногвардейском районе Петербурга ребенок пострадал, когда катался на горке. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", восьмилетнюю девочку госпитализировали в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса вечером 5 января. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. 

Предварительно, на проспекте Ударников маленькая горожанка каталась со снежной горки на "ватрушке" и, упав, ударилась головой. Ее забрал дедушка, он и вызвал медиков. 

Ранее мы рассказывали о том, что в больнице умер пожилой петербуржец, упавший на гололеде. 

Фото: Piter.TV

Теги: катания с горки, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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