Мигранты отобрали деньги у 84-летней пенсионерки на улице Пионерстроя

Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 п.г УК РФ (Грабеж).

В Красносельском районе пьяные мигранты подозреваются в ограблении пожилой местной жительницы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 21 ноября обратилась продавец и сообщила, что возле продуктового магазина по улице Пионерстроя неизвестный мужчина толкнул пожилую женщину, отобрал у неё кошелек.

Прибывшие полицейские установили, что неизвестный подбежал сзади и толкнул в спину 84-летнюю пенсионерку. Когда женщина упала, он забрал у неё 5 тысяч рублей и скрылся.

Через несколько часов подозрению в совершенном преступлении в состоянии алкогольного опьянения задержаны граждане Узбекистана (44 и 46 лет).

Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 п.г УК РФ (Грабеж).

Ранее петербуржцу дали 1,5 года колонии за похищение из кошелька знакомого 4 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv