Петербуржцу дали 1,5 года колонии за похищение из кошелька знакомого 4 тысяч рублей

Он выхватил деньги, когда получал некую сумму за выигранный спор.

В Петербурге мужчина осужден за грабеж своего знакомого на полтора года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего петербуржца К. Он признан виновным по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, с применением насилия, не опасного для здоровья).

Суд установил, что 28 мая 2023 года К., находясь во дворе дома 18 по улице Ковалевской, получая деньги за проигрыш в споре, увидел в кошельке знакомого большую сумму, чем ему полагалось. Решив забрать все деньги, он рывком выхватил из кошелька 4 тысячи рублей. На просьбы потерпевшего вернуть деньги, петербуржец ударил мужчину по лицу и скрылся.

Петербуржец теперь проведёт 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее суд Петербурга дал 2 года строгого режима мужчине, укравшему сумку у женщины в магазине.

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