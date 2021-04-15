Путин призвал избавляться от излишней бюрократии в социальной сфере

Президент считает, что это демотивирует работников.

Президент России Владимир Путин потребовал решительно убирать все бессмысленные процедуры и абсурдные нормы и правила в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей. Об этом он заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

По словам президента России, правительству следует внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере, среди которых ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы.

Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей. Владимир Путин, президент России

Путин считает, что это демотивирует людей и снижает эффективность их труда.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону важные вопросы для укрепления отношений между странами.

Видео: kremlin.ru

