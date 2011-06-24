В Петербурге Путин провел встречу с президентом Зимбабве

Также состоятся российско-зимбабвийские переговоры в составе делегаций двух стран.

В рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин 6 июня встретился с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно еще <…>. Приятно было отметить, что у нас в несколько раз увеличился торговый оборот за прошлый год, но, конечно, мы должны в этом отношении еще как следует поработать, с тем чтобы диверсифицировать наши связи. Владимир Путин, президент РФ

Лидеры обсудили, "какие отдельные направления поддержки существуют, где есть необходимость дополнительных усилий с точки зрения безопасности, с точки зрения продовольственной безопасности".

Мы приехали сюда, потому что западные страны в упадке. Они поддерживают наших соседей: Малави, Замбию. Тем не менее Зимбабве – это самая быстрорастущая экономика региона, несмотря на многомиллиардные вложения со стороны американцев в другие страны. Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, президент Республики Зимбабве

Также отмечается, что состоятся российско-зимбабвийские переговоры в составе делегаций двух стран. Планируется обсудить вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере.

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Видео: пресс-служба Кремля