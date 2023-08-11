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Президента Боливии Луиса Арсе угостили вином "Усадьба Дивноморское" в Петербурге
Сегодня, 19:45
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Президента Боливии Луиса Арсе угостили вином "Усадьба Дивноморское" в Петербурге

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В меню были щи из щавеля с перепелкой, лазанья из ягненка с баклажаном, салат из камчатского краба с томатами.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) 6 июня президенты РФ Владимир Путин и Боливии Луис Арсе провели переговоры за рабочим завтраком. Об этом пишет ТАСС.

В меню были щи из щавеля с перепелкой, лазанья из ягненка с баклажаном, салат из камчатского краба с томатами. Кроме того, главам государств предложили угольную треску с пюре из зеленого горошка или стейк из говядины. Также они попробовали ягодный суп с земляникой и пломбиром. 

Из напитков на столе представили российские вина: белое "Усадьба Дивноморское. Восточный склон" урожая 2022 года и красное "Усадьба Дивноморское. Каберне Совиньон" – 2020-го. 

Ранее на Piter.TV: эксперты прокомментировали встречу Путина с руководителем информационных агентств.

Фото: сайт Кремля

Теги: боливия, пмэф-2024, российские вина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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