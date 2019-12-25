В Путилово мужчина повредил ногу в лесу

Спасатели нашли пострадавшего, вывели его из чащи и доставили в больницу.

В Кировском районе спасатели пришли на помощь мужчине, который повредил ногу в лесу. Инцидент произошел в районе поселка Путилово. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Накануне, 30 июня, в поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга поступила информация, что мужчина повредил ногу в лесном массиве. Спасатели нашли пострадавшего, вывели его из леса и доставили в больницу. Подробности уточняются.

В этот же день в Приозерском районе Ленобласти 30 июня прошли поисковые работы. В аварийно-спасательную службу поступила информация о том, что мужчина не вернулся с озера Вуокса в районе железнодорожной станции Синево.

Ранее мы писали, что в районе озера Туманное заблудился мужчина.

Фото: Piter.tv