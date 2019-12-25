Для детей из Петербурга выделили более 5 тысяч путевок в зимние лагеря Ленобласти

Школьные каникулы для некоторых начнутся уже с 25 декабря.

Смольный выделил 2325 льготных путевок для отдыха и оздоровления детей из Петербурга на зимних каникулах. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе комитета по образованию.

Из них 1824 путевки предназначается для детей, относящихся к льготным категориям. Лагеря находятся в Ленобласти и близлежайших регионах. 501 путевку получат дети с инвалидностью. Они смогут поехать в организации отдыха и оздоровления и санаторно-курортные организации вместе с сопровождающими.

В общей сложности запланировано 5825 путевок. Сертификаты для детей работающих граждан и детей из спортивных и творческих коллективов выдает ЦОО "Молодежный" до 24 декабря. Требуется предварительно записаться на сайте.

Известно, что лагеря в Ленинградской области будут работать на зимних каникулах. Управление Роспотребнадзора 47-го региона определило требования к сотрудникам. Будут ли работать лагеря в Петербурге, большинство из которых находится в Курортном районе, пока неизвестно. Комитет по образованию будет принимать решение с учетом рекомендаций петербургского Роспотребнадзора. Они пока не вышли. В прошлом году городские лагеря не работали из-за пандемии коронавируса.

Фото: ВКонтакте / "ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ"