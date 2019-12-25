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В детских лагерях Ленобласти зимой смогут работать только привитые сотрудники
Сегодня, 12:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В детских лагерях Ленобласти зимой смогут работать только привитые сотрудники

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Также у 75% персонала лагерей должна быть сделана прививка от гриппа.

Сотрудники зимних смен в детских лагерях Ленобласти обязаны иметь QR-коды. Постановление подписал Роспотребнадзор региона.

Все работники старше 18 лет должны иметь сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании. Помимо этого необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за 48 часов до заезда в лагерь.

Также у 75% персонала лагерей должна быть сделана прививка от гриппа. В противном случае учреждение не сможет работать.

В Петербурге эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 73%.

Фото: pexels

 

Теги: лагерь, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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