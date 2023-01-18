Севкабель Порт станет ареной для рыцарских поединков

30 ноября и 1 декабря на территории культурного пространства пройдет исторический фестиваль "Путь меча".

С 30 ноября по 1 декабря в Севкабель Порту состоятся мероприятия в рамках исторического фестиваля "Путь меча". В рамках события на территории общественно-культурного пространства на берегу Финского залива пройдут "средневековые" поединки, развернутся тематические выставки, а также концерты фолк-рок исполнителей. Об этом рассказали организаторы фестиваля.

"Путь меча" – это событие, которое покажет зрителям различные исторические эпохи и позволит ближе познакомиться с ними. Через интерактивную презентацию достижений военно-исторического движения и яркую шоу-программу, состоящую из музыкальной, танцевальной и турнирно-показательной составляющей, фестиваль раскроет для зрителей памятные события в истории нашей страны, в которых "Русский меч" одержал победу над захватчиками нашей земли. Организаторы фестиваля

Особое место в программе фестиваля займет чемпионат по ИСБ (исторический средневековый бой) "Меч России". В бою сойдутся группы женщин и мужчин в категориях "5 на 5" и "12 на 12". Помимо этого "средневековое" снаряжение примерят дети и подростки. В рамках чемпионата состоится турнир "Детский меч", во время которого юные воители примерят мягкое снаряжение и будут соревноваться в фехтовании и тактическом мышлении.

Чуть раньше, 19 ноября, в Севкабель Порту расположится выставка-экспедиция "Лед. Жизнь".

Фото: организаторы фестиваля "Путь меча"