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В Пушкине такси влетело в "Ниссан"

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С дороги уже убрали последствия аварии, проехать можно свободно.

В Пушкинском районе Петербурга сегодня, 15 января, произошло ДТП с участием такси. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Ленинградской улице проезжую часть не поделили легковушка "Ниссан" и такси. По словам автора поста, второй автомобиль врезался в бок иномарки. Медицинская помощь водителям и пассажирам не понадобилась. 

Известно, что сейчас дорога свободна. Последствия аварии убрали. На данный момент устанавливается причина сучившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на набережной Фонтанки ночью произошла массовая драка, в которой принял участие и водитель автомобиля.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп пушкин, ленинградская улица, ниссан, такси, царское село
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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