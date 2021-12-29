В Пушкине такси влетело в "Ниссан"

С дороги уже убрали последствия аварии, проехать можно свободно.

В Пушкинском районе Петербурга сегодня, 15 января, произошло ДТП с участием такси. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Ленинградской улице проезжую часть не поделили легковушка "Ниссан" и такси. По словам автора поста, второй автомобиль врезался в бок иномарки. Медицинская помощь водителям и пассажирам не понадобилась.

Известно, что сейчас дорога свободна. Последствия аварии убрали. На данный момент устанавливается причина сучившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на набережной Фонтанки ночью произошла массовая драка, в которой принял участие и водитель автомобиля.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург