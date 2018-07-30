Прожиточный минимум в Петербурге вырос на 21,5% за год

В Петербурге в 2022 году вырос прожиточный минимум на душу населения по сравнению с 2021 годом. Об этом в Telegram-канале рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.
Рост прожиточного минимума на душу населения в Петербурге составил 21,5% относительно 2021 года.
Алексей Корабельников, вице-губернатор
Также, по словам вице-губернатора, в городе на Неве социальные выплаты на детей от 8 до 17 лет получают 36,7 тысячи родителей. На данные цели город выделил 1,2 млрд рублей.
Ранее стало известно,что на конец июня средняя зарплата петербуржцев составила более 80 тысяч рублей.
Фото: Piter.tv
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