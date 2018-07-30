Прожиточный минимум в Петербурге вырос на 21,5% за год

Также, по словам вице-губернатора Корабельникова, в городе на Неве социальные выплаты на детей от 8 до 17 лет получают 36,7 тысячи родителей.

В Петербурге в 2022 году вырос прожиточный минимум на душу населения по сравнению с 2021 годом. Об этом в Telegram-канале рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Рост прожиточного минимума на душу населения в Петербурге составил 21,5% относительно 2021 года. Алексей Корабельников, вице-губернатор

Также, по словам вице-губернатора, в городе на Неве социальные выплаты на детей от 8 до 17 лет получают 36,7 тысячи родителей. На данные цели город выделил 1,2 млрд рублей.

Ранее стало известно,что на конец июня средняя зарплата петербуржцев составила более 80 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv