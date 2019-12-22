На конец июня средняя зарплата петербуржцев составила более 80 тысяч рублей

За год зарплаты существенно выросли в сферах IT – на 10%.

Средняя зарплата петербуржцев на конец июня составила более 80 тысяч рублей. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу городского Центра занятости населения.

За год зарплаты существенно выросли в сферах IT – на 10%, в закупках – на 12%, искусства и масс-медиа – на 13%, в медицине – на 4%. При этом рабочие специальности стали почти единственной категорией, зарплаты в которой выросли на уровень инфляции – на 24%. А вот у учёных, домашнего персонала и представителей госслужбы заработок упал.

Согласно исследованию, треть петербургских компаний во втором квартале текущего года планирует пересмотреть зарплаты сотрудников.

В июне стало известно, что каждый второй житель Петербурга и Ленобласти находится в поиске подработки.

Фото: Piter.TV