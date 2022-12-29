Прожиточный минимум в Петербурге в 2024 году составит чуть более 16 тысяч рублей

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, которое устанавливает размер прожиточного минимума на 2024 года.

Величина прожиточного минимум в Санкт-Петербурге на 2024 год составит:

– на душу населения – 16 322 рубля;

– для трудоспособного населения – 17 791 рубль;

– для пенсионеров – 14 037 рублей;

– для детей – 15 832 рубля.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. По сравнению с 2023 годом величина прожиточного минимума вырастет на 8,1%.

В 2024 году в Ленобласти также повысится прожиточный минимум.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: pxhere