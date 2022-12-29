Прожиточный минимум в Петербурге в 2024 году составит чуть более 16 тысяч рублей

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, которое устанавливает размер прожиточного минимума на 2024 года.
Величина прожиточного минимум в Санкт-Петербурге на 2024 год составит:
– на душу населения – 16 322 рубля;
– для трудоспособного населения – 17 791 рубль;
– для пенсионеров – 14 037 рублей;
– для детей – 15 832 рубля.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. По сравнению с 2023 годом величина прожиточного минимума вырастет на 8,1%.
В 2024 году в Ленобласти также повысится прожиточный минимум.
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Фото: pxhere
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