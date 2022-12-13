Проводится проверка по факту ДТП на Звенигородской улице, в котором пострадала женщина-пешеход

В ДТП пострадала 52-летняя женщина-пешеход, которая после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии была отпущена домой.

В Адмиралтейском районе полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в 21:04 около дома №1 по Звенигородской улице 30-летняя автоледи за рулём Mazda, не рассчитав скоростной режим, не справилась с управлением и вылетела на тротуар. В ДТП пострадала 52-летняя женщина-пешеход, которая после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии была отпущена домой.

По факту аварии проводится проверка.

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