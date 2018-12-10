В Токсово овчарка укусила 11-летнюю девочку

Полицией проводится проверка.

Полицейскими проводится проверка по факту укуса девочки собакой в Токсово. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 22 мая около четырех часов поступило сообщение о том, что на детской площадке в поселке Токсово ребенка укусила собака.

Полицией установлено, что около 13:00 на детской площадке овчарка без намордника укусила 11-летнюю девочку. Проводится проверка. Решается вопрос о привлечении к ответственности 35-летнего владельца животного.

На прошлой неделе петербуржец спрятался от приставов под одеялом и притворился скулящим псом.

Фото: pexels