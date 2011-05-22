На проспекте Буденного проверили воздух после пожара

Сегодня, 25 декабря, в строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" на проспекте Буденного произошел пожар. Пламя потушили, никто не пострадал. Сейчас специалисты Роспотребнадзора выехали к месту крупного пожара, чтобы проверить воздух на вредные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты провели отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории. Пробы отправили в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области".
Результаты исследования появятся позже. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара на Складской улице.
Фото: Pxhere
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