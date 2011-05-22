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На проспекте Буденного проверили воздух после пожара
Сегодня, 11:47
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На проспекте Буденного проверили воздух после пожара

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В строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" горели новогодние товары.

Сегодня, 25 декабря, в строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" на проспекте Буденного произошел пожар. Пламя потушили, никто не пострадал. Сейчас специалисты Роспотребнадзора выехали к месту крупного пожара, чтобы проверить воздух на вредные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Специалисты провели отбор проб атмосферного воздуха на содержание  загрязняющих веществ на территории. Пробы отправили в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области".

Результаты исследования появятся позже. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара на Складской улице.

Фото: Pxhere

Теги: пожар на буденного, проверка воздуха, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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