На проспекте Буденного проверили воздух после пожара

В строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" горели новогодние товары.

Сегодня, 25 декабря, в строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" на проспекте Буденного произошел пожар. Пламя потушили, никто не пострадал. Сейчас специалисты Роспотребнадзора выехали к месту крупного пожара, чтобы проверить воздух на вредные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты провели отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории. Пробы отправили в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области".

Результаты исследования появятся позже. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара на Складской улице.

Фото: Pxhere