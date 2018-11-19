Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара на Складской улице

Концентрация опасных соединений не превышает норму.

Накануне, 24 декабря, на Складской улице полыхал ангар. После того, как пламя ликвидировали, специалисты регионального Роспотребнадзора проверили воздух в районе пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Исследование провели 24 декабря. Специалисты проверяли воздух на наличие оксида углерода, азота диоксид, хлороводорода, фтороводорода, формальдегида, диоксида серы и других вредных в высокой концентрации веществ.

В ходе исследования сотрудники отобрали пробы. Выяснилось, что концентрация опасных соединений не превышает норму.

Напомним, пожар произошел в ангаре, где хранились строительные материалы. С огнем в течение нескольких часов боролись 27 пожарных и шесть спецмашин.

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