  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара на Складской улице
Сегодня, 8:45
146
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара на Складской улице

0 0

Концентрация опасных соединений не превышает норму. 

Накануне, 24 декабря, на Складской улице полыхал ангар. После того, как пламя ликвидировали, специалисты регионального Роспотребнадзора проверили воздух в районе пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Исследование провели 24 декабря. Специалисты проверяли воздух на наличие оксида углерода, азота диоксид, хлороводорода, фтороводорода, формальдегида, диоксида серы и других вредных в высокой концентрации веществ. 

В ходе исследования сотрудники отобрали пробы. Выяснилось, что концентрация опасных соединений не превышает норму. 

Напомним, пожар произошел в ангаре, где хранились строительные материалы. С огнем в течение нескольких часов боролись 27 пожарных и шесть спецмашин.

Ранее на Piter.tv: в Южно-Приморском парке прохожий закидал снегом загоревшуюся женщину.

Фото: Pxhere

Теги: пожар на складе, проверка воздуха, складская улица, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии